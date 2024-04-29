إيهاب حمادة: “إسرائيل” تجر أذيال الخيبة ونحن مقبلون على النصر

رأى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب إيهاب حمادة أن “الاسرائيلي مأزوم في الداخل ويعاني من أزمة على مستوى الرأي العام العالمي وعلى مستوى الأنظمة التي خلقته والتي شكلته، وسوف يأتي الوقت الذي سيتنصل كل نظام من تلك الأنظمة من هذا الكيان اللاإنساني والمجرم وعدو الله”، وأكد ان “إسرائيل التي لا تقهر قهرت وسقطت وهي تجر أذيال الخيبة في كل استحقاق، ونحن مقبلون على النصر خلال أيام قليلة إن شاء الله”.

من جهة ثانية، قال حمادة “من خلال سعينا وجهدنا في كتلة الوفاء للمقاومة مع الأخوة في كتلة التنمية والتحرير، استطعنا خلال هذه السنوات ان نثبّت التعليم الرسمي في لبنان، وقدمنا ما لم يقدمه أحد، لأننا نؤمن بالتعليم، ولأن التعليم دائما يشكل الميزة التنافسية الحقيقية للبنان، ولبنان يتفوق بأبنائه من المتعلمين والمثقفين، والتعليم دائما خط أحمر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام