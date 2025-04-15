النائب حمادة: حزب الله يناقش موضوع السلاح ضمن استراتيجية دفاعية تحفظ سيادة لبنان واستقلاله

قال عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب إيهاب حمادة إن “آلية الحوار بشأن السلاح لا تشكّل طرحا جديدا”، ولفت الى ان “موقف الحزب واضح منذ البداية بأن السلاح يُناقش فقط في سياق استراتيجية دفاعية تحفظ سيادة لبنان واستقلاله”.

وشدد حمادة في حديث له يوم الاثنين على أن “حزب الله كان سبّاقًا في وعي المخاطر الإقليمية ولن يسلّم نقطة قوّته ليبقى مكشوفًا أمام العدو الإسرائيلي”. واوضح ان “الرئيس اللبناني جوزاف عون يتحرّك من منطلق حماية لبنان وليس من موقع الإحراج أو الضعف ونحن منفتحون على أي مسار يعزّز هذه الحماية”.

ولفت حمادة الى ان “من يتحدث عن استراتيجية هدفها نزع سلاح المقاومة لصالح العدو الإسرائيلي فهو واهم ويتآمر على اللبنانيين”، واكد “أما الحديث عن انقسام داخل حزب الله فليس سوى جزء من الحرب النفسيّة ضده”.

واكد حمادة أن “رئيس مجلس النواب نبيه بري عبّر بوضوح عن عدم الحاجة إلى لجان حوار مع العدو بل إلى التزام بالقرار 1701″، وسأل “كيف تحمي الدولة اللبنانية أراضيها في ظل الخروقات اليومية؟”، واضاف ان “لا وثيقة رسميّة تنصّ على وقف إطلاق النار بل تفاهم غير مباشر رعاه الفرنسيون والأميركيون وكان أول من خرقه هو الإسرائيلي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام