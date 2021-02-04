لافروف وبلينكن تباحثا هاتفيا بالعديد من الملفات

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في أول اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن الخميس استعداد روسيا لتطبيع العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أن “لافروف أجرى محادثات هاتفية مع بلينكن، حيث هنأه بمناسبة توليه منصب وزير الخارجية الأمريكي، وأعرب عن استعداده لحوار بناء حول دائرة واسعة من القضايا”.

وأضاف البيان أن لافروف وبلينكن “رحبا باستمرار الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي، جو بايدن، تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية حتى العام 2026، الأمر الذي سيسهم في تحسين الأوضاع في مجال الأمن الدولي والاستقرار الاستراتيجي”.

وأوضح البيان “تطرق الطرفان إلى قضية ضمان الشفافية في مجال السيطرة على الأسلحة علما بانسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الحد من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، وكذلك في سياق آفاق مستقبل اتفاقية السموات المفتوحة”، واضاف “في سياق القضايا الدولية، ناقشا لافروف وبلينكن الإسهام في التسوية السليمة في كل من سوريا وليبيا، إضافة إلى الأوضاع في أوكرانيا”.

المصدر: روسيا اليوم