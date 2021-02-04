اقامة لقاء اليوم الموعود الفكري بمناسبة ذكرى ولادة السيدة الزهراء “عليها السلام”

أُقيم لقاء اليوم الموعود الفكري السابع والستون والثامن والستون ليومين على التوالي بتنظيم من جمعية الإمام المنتظر{عج} العالمية والعتبة الرضوية المقدسة والعتبة الكاظمية المقدسة ومؤسسة عاشوراء الدولية، بمناسبة ذكرى ولادة السيدة الزهراء “عليها السلام” وذلك بتاريخ ٣ و ٤ شباط على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية، وبإدارة الإعلامية الحاجة حياة الرهاوي.

وافتتحهما المقرئ الدولي السيد عباس عثمان عضو جمعية الإمام المنتظر العالمية.

وكانت كلمة ممثل سماحة السيد القائد في العراق آية الله سماحة السيد مجتبى الحسيني.

وكلمة آية الله سماحة الشيخ محمد حسن أختري المشرف العام على مؤسسة عاشوراء الدولية.

مشاركة خاصة من العتبة الرضوية المقدسة بمولدين من وحي المناسبة لمنشدها الاستاذ صلاح حدادي ولمنشدها الاستاذ نور الدين الباهلي.

واختتما بدعاء الفرج من العتبة الرضوية المقدسة.

https://youtube.com/channel/UCl1d_DDhjtvgp6DakE7P3sA

https://youtu.be/qWrM1n8UK9I

https://youtu.be/JYjvBJcwOHo

https://youtu.be/CUfJ5hUUkmw

https://youtu.be/AM6t2OcIRXA

https://youtu.be/txMjMH3cFpo

https://youtu.be/rdLU7v-6d-c

https://youtu.be/CfpaiNApQIA

https://youtu.be/gvag9s2Lu84

https://youtu.be/FWcb3biFbYo

https://youtu.be/hEThy9yRQgE

https://youtu.be/nkUrshHPyCg

المصدر: جمعية الامام المنتظر العالمية