مرتضى استقبل السفير المصري: التعاون المصري اللبناني استراتيجي لجهة الأمن الغذائي في البلدين

استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس مرتضى في مكتبه في الوزارة السفير المصري ياسر العلي يرافقه رئيس المكتب التجاري في السفارة المصرية، حيث جرى البحث في التبادل التجاري بين البلدين وكيفية تفعيله، خاصة خلال الأزمة التي تحيط بالإقتصاد اللبناني، وتداول المجتمعون بملف استيراد البطاطا المصرية الى لبنان والتي تنص عليها اتفاقية التعاون بين البلدين.

ووصف الوزير مرتضى “التعاون المصري اللبناني بالاستراتيجي لجهة الأمن الغذائي والأخوي بين البلدين الشقيقين” ، داعيا “الى تفعيل هذا التبادل في السبل الملائمة التي تصب في مصلحة البلدين” .

كما التقى الوزير مرتضى ممثلي مستوردي البطاطا والنقابات الزراعية التي تعنى بشؤون مزارعي البطاطا.

وبحث مرتضى مع الوفد في ملف استيراد البطاطا المصرية، وشدد على المعادلة القائمة على حماية الإنتاج الوطني واحترام الاتفاقية مع مصر ضمن حدود حماية المزارع والمستهلك والمستورد، وبشكل يحفظ فيه الأمن الغذائي اللبناني والإنتاج الزراعي الوطني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام