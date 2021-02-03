مرتضى استقبل السفير المصري: التعاون المصري اللبناني استراتيجي لجهة الأمن الغذائي في البلدين – موقع قناة المنار – لبنان
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February 3 2021 - 22:22

مرتضى استقبل السفير المصري: التعاون المصري اللبناني استراتيجي لجهة الأمن الغذائي في البلدين

منذ 57 mins 3 February، 2021
الوزير مرتضى
لبنان

استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس مرتضى في مكتبه في الوزارة السفير المصري ياسر العلي يرافقه رئيس المكتب التجاري في السفارة المصرية، حيث جرى البحث في التبادل التجاري بين البلدين وكيفية تفعيله، خاصة خلال الأزمة التي تحيط بالإقتصاد اللبناني، وتداول المجتمعون بملف استيراد البطاطا المصرية الى لبنان والتي تنص عليها اتفاقية التعاون بين البلدين.

ووصف الوزير مرتضى “التعاون المصري اللبناني بالاستراتيجي لجهة الأمن الغذائي والأخوي بين البلدين الشقيقين” ، داعيا “الى تفعيل هذا التبادل في السبل الملائمة التي تصب في مصلحة البلدين” .

كما التقى الوزير مرتضى ممثلي مستوردي البطاطا والنقابات الزراعية التي تعنى بشؤون مزارعي البطاطا.

وبحث مرتضى مع الوفد في ملف استيراد البطاطا المصرية، وشدد على المعادلة القائمة على حماية الإنتاج الوطني واحترام الاتفاقية مع مصر ضمن حدود حماية المزارع والمستهلك والمستورد، وبشكل يحفظ فيه الأمن الغذائي اللبناني والإنتاج الزراعي الوطني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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