ندوة افتراضية للمستشارية الثقافية الإيرانية في لبنان في أجواء الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية

في أجواء الذكرى الثانية والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية في ايران، تقيم المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان ندوة افتراضية بعنوان

“إيران والتطور العلمي”

🕙 الزمان: الخميس 4 شباط 2021 الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت بيروت

💻 المكان: Zoom Meeting 275 085 8949

ويمكنكم الدخول عبر الرابط التالي:

https://us04web.zoom.us/j/2750858949

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http://www.u-news.net/ar/20/10/2677/Live-%7C-Unews-Agency.htm

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المصدر: بريد الموقع