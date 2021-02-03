ندوة افتراضية للمستشارية الثقافية الإيرانية في لبنان في أجواء الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 3 2021 - 20:50

ندوة افتراضية للمستشارية الثقافية الإيرانية في لبنان في أجواء الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية

منذ 54 mins 3 February، 2021
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بيانات ودعوات - صفحات منوعة

في أجواء الذكرى الثانية والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية في ايران، تقيم المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان ندوة افتراضية بعنوان
“إيران والتطور العلمي”

🕙 الزمان: الخميس 4 شباط 2021 الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت بيروت
💻 المكان: Zoom Meeting 275 085 8949

ويمكنكم الدخول عبر الرابط التالي:
https://us04web.zoom.us/j/2750858949

📱لمتابعة البث المباشر عبر الهواتف الجوالة:
http://www.u-news.net/ar/20/10/2677/Live-%7C-Unews-Agency.htm

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المصدر: بريد الموقع

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