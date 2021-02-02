اللواء سلامي: إرادة العدو في الإطاحة بالنظام الإسلامي تحطمت

وفي تصريح له الثلاثاء، على أعتاب الذكرى الـ42 لإنتصار الثورة الإسلامية، أضاف اللواء سلامي “اليوم، نحن في موقع قوي للغاية، مقارنة بالسنوات السابقة وبالعدو أكثر من أي وقت مضى، وهذه هي بالضبط علامة نزول النصر الإلهي”.

وتابع سلامي “لقد تكالب الأعداء علينا وحاربونا من جميع الإتجاهات وجربوا كل الطرق لاخضاع الثورة للاستسلام: اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا وأمنيا اعلاميا وعسكريا وسياسيا. وكل ما اقتربنا من الزمن الحاضر، اشتدت هذه الهجمات، واليوم نحن وصلنا الى نقطة كثف العدو فيها هجماته في جميع المجالات وفي وقت واحد ضد ثورتنا، ونحن اليوم نقاتل على جميع الجبهات؛ لكن في تقدير دقيق، تبدو هذه الحقيقة جلية تماما، أن العدو قد فشل حتى الآن في جميع سوح المعركة”.