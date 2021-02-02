ايران: السيناريو الوحيد حول الاتفاق النووي هو عودة امريكا والتزام أطرافه بمن فيهم فرنسا بتعهداتهم

رد المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي على دعوة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بشأن ضم السعودية الى المفاوضات النووية مع ايران.

وقال ربيعي الثلاثاء إن “تصريحات السيد ماكرون لم تتسم بالبصيرة والحكمة وكما اننا اعلنا مرارا سوف لن تكون هناك اية مفاوضات جديدة حول الاتفاق النووي”، وتابع “وعليه فإن انضمام اعضاء جدد في المفاوضات المنجزة سابقا امر مرفوض نهائيا”.

واضاف ربيعي ان “السيناريو الوحيد الذي يمكن طرحه بشأن الاتفاق النووي اليوم، هو عودة امريكا الى الاتفاق في اقرب وقت ممكن والتزام اطرافه جميعا بما فيها فرنسا بتعهداتهم المدرجة في النص الصريح لهذا الاتفاق”.

المصدر: وكالة ارنا