ابي رميا زار وزير الصحة: سيتم تدشين مركز دواء في مستشفى البوار الحكومي

زار عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيمون ابي رميا وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن، في مكتبه في الوزارة.

واشار بيان للمكتب الاعلامي للنائب ابي رميا انه “اطلع على مستجدات اصابات كورونا في لبنان وقضاء جبيل، وطلب زيادة عدد فحوصات PCR للمخالطين الذين يعانون من أعراض، والتي قدمتها الوزارة لقضاء جبيل تحت اشراف طبيب القضاء الدكتور وسام سعادة وتجرى أسبوعيا في مجمع الرئيس ميشال سليمان الرياضي، وذلك بناء على طلب من خلية الأزمة في جبيل”.

وافاد البيان انه “لدعم القطاع الطبي لمواجهة كورونا، أبلغ حسن ابي رميا ان الوزارة وضعت في تصرف مستشفيات المنطقة عددا من التجهيزات أهمها آلتين من الاوكسيجين high flow لكل من مستشفى سيدة ماريتيم وسيدة المعونات الجامعي”.

وطالب ابي رميا “بعد ان أمنت وزارة الصحة مساهمة مليار ليرة لمستشفى قرطبا الحكومي لتجهيزها بغرف للعناية بمرضى كورونا، بتأمين ما يتطلب لتسريع التجهيز. وبناء لذلك، سيزور هذا الاسبوع فريق متخصص من الوزارة المستشفى للكشف على سير الأعمال ولتحديد ما يلزم للانتهاء من الاشغال في اسرع وقت ممكن”.

من ناحية أخرى “وبعد التطرق الى المشاكل التي يعانيها سكان جبيل وكسروان لجهة تأمين الدواء من وزارة الصحة في منطقة الكرنتينا ولتخفيف الأعباء اليومية، أعلن أبي رميا أنه بالتنسيق مع وزير الصحة سيتم تدشين مركز للدواء في مستشفى البوار الحكومي حيث يقدم المواطنون طلبات الحصول على الأدوية ويستلمونها ايضا من المركز وذلك دون تحمل مشقات النقل الى بيروت كما يحصل حاليا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام