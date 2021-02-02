قوى الامن الداخلي: فصيلة عرمون ومفرزة استقصاء جبل لبنان يوقفان والدي الطفل الرضيع الذي عثر على جثّته في محلة #خلدة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 2 2021 - 11:56
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وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
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وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
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قوى الامن الداخلي: فصيلة عرمون ومفرزة استقصاء جبل لبنان يوقفان والدي الطفل الرضيع الذي عثر على جثّته في محلة #خلدة
منذ 1 ساعة
2 February، 2021
خلدة
فصيلة عرمون
قوى الامن الداخلي
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