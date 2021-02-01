التحكم المروري: قطع السير على اوتوستراد الجية باتجاه بيروت عند مفرق برجا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2021 - 21:56

التحكم المروري: قطع السير على اوتوستراد الجية باتجاه بيروت عند مفرق برجا

منذ 19 mins 1 February، 2021
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