رابطة أساتذة التعليم الثانوي أكدت على إضرابها التحذيري الثلاثاء والاربعاء

أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي في لبنان الاثنين الاستمرار بالإضراب التحذيري الثلاثاء والأربعاء وصولا إلى الإضراب المفتوح.

وأكدت الهيئة أن “ساعات حقوق الأساتذة لن تعود إلى الوراء، بل إلى الزمن الذي كان فيه أستاذ التعليم الثانوي سيدا عزيزا في بلده، ولن تكون حقوقه ومكتسباته شماعة تعلق عليها تبريرات فشل الدولة في إدارة شؤون الناس”.

وقالت الهيئة “لن تقبل الرابطة بأن يكون الأساتذة والموظفون قربانا على مذبح إصلاحات البنك الدولي لاسترضائه، بينما ترتاح الأموال المنهوبة في طمأنينة بالبنوك السويسرية”.

وأكدت الهيئة “الإضراب يوم غد وبعده على أن تتبع هذا التحرك تحركات تصاعدية متتالية، في حال كانت أجواء اللقاء الذي سيعقد غدا مع وزير المال سلبية لجهة سحب هذه البنود”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام