سانا: مسلحو ميليــشيا “قــسد” يطلقون النار على المحتجين ضد حصار الميليــشيا للأهالي في مدينة #الحسكة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2021 - 12:18
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وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
افغانستان: مقتل 14 عنصراً من القوات الافغانية في تفجير انتحاري بولاية ننغرهار وحركة طالبان تعلن مسؤوليتها
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
افغانستان: مقتل 14 عنصراً من القوات الافغانية في تفجير انتحاري بولاية ننغرهار وحركة طالبان تعلن مسؤوليتها
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
سانا: مسلحو ميليــشيا “قــسد” يطلقون النار على المحتجين ضد حصار الميليــشيا للأهالي في مدينة #الحسكة
منذ 9 mins
31 January، 2021
الحسكة
سورية
ميليشيا قصد
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