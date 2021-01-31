سانا: مسلحو ميليــشيا “قــسد” يطلقون النار على المحتجين ضد حصار الميليــشيا للأهالي في مدينة #الحسكة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2021 - 12:18

سانا: مسلحو ميليــشيا “قــسد” يطلقون النار على المحتجين ضد حصار الميليــشيا للأهالي في مدينة #الحسكة

منذ 9 mins 31 January، 2021
أخبار موقع المنار

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