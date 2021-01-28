مراسل المنار: اقتحام مركز شرطة بلدية طرابلس من قبل محتجين وعملوا على احراق اليات ودراجات نارية تابعة للشرطة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 28 2021 - 23:58

مراسل المنار: اقتحام مركز شرطة بلدية طرابلس من قبل محتجين وعملوا على احراق اليات ودراجات نارية تابعة للشرطة

منذ 55 mins 28 January، 2021
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