سلام من طرابلس: حريصون على استدامة الأمن في المدينة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 25 2025 - 12:08

سلام من طرابلس: حريصون على استدامة الأمن في المدينة

منذ 18 mins 25 March، 2025
نواف
لبنان

أكد رئيس الحكومة نواف سلام حرص الحكومة على استدامة الأمن في طرابلس وحماية أبنائها، داعياً إلى “أكبر تنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، وعدم التهاون مع المخالفين لإعادة ثقة المواطنين بالدولة:,

كلام سلام جاء خلال زيارته مدينة طرابلس حيث عقد اجتماعاً في قاعة الاستقلال في السرايا، في حضور نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء الداخلية والدفاع والأشغال والتربية، أحمد الحجار، ميشال منسى، هاني رسامني وريما كرامي، ومحافظ الشمال رمزي نهرا وقيادات أمنية وقضائية. كما عقد لقاء مع نواب طرابلس والمنية والضنية في مكتب محافظ الشمال في سرايا طرابلس.

المصدر: مواقع

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