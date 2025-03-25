سلام من طرابلس: حريصون على استدامة الأمن في المدينة

أكد رئيس الحكومة نواف سلام حرص الحكومة على استدامة الأمن في طرابلس وحماية أبنائها، داعياً إلى “أكبر تنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، وعدم التهاون مع المخالفين لإعادة ثقة المواطنين بالدولة:,

كلام سلام جاء خلال زيارته مدينة طرابلس حيث عقد اجتماعاً في قاعة الاستقلال في السرايا، في حضور نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء الداخلية والدفاع والأشغال والتربية، أحمد الحجار، ميشال منسى، هاني رسامني وريما كرامي، ومحافظ الشمال رمزي نهرا وقيادات أمنية وقضائية. كما عقد لقاء مع نواب طرابلس والمنية والضنية في مكتب محافظ الشمال في سرايا طرابلس.

المصدر: مواقع