سوريا تؤكد وقوفها إلى جانب الصين ضد المحاولات الاميركية للتدخل بشؤونها الداخلية

أكدت سوريا وقوفها إلى جانب الصين ضد أي محاولات للتدخل في شؤونها الداخلية معربة عن إدانتها الشديدة ورفضها المطلق للسياسة الأمريكية ومواقف مسؤوليها تجاهها.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين الخميس “تؤكد وزارة الخارجية والمغتربين وقوف سورية إلى جانب جمهورية الصين الشعبية الصديقة ضد أي محاولات للتدخل في شؤونها الداخلية”.

وأضاف المصدر “في الوقت الذي كثفت فيه الإدارة الأمريكية السابقة من إجراءاتها العدائية ضد جمهورية الصين الشعبية حتى ساعات قبيل رحيلها وأطلقت العنان لوابل من التصريحات المدانة والمبنية على ادعاءات كاذبة ومضللة بخصوص إقليم شينجيانغ صدرت بعض التصريحات التي تشير إلى عزم الإدارة الأمريكية الجديدة على مواصلة السياسة العدائية ذاتها تجاه الصين عبر تبني تلفيقات الوزير السابق بومبيو والتي مثلت تدخلاً خطيراً في الشؤون الداخلية لهذا البلد الصديق”.

المصدر: سانا