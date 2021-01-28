الكاظمي: القوات العراقية نجحت في تصفية القيادي في تنظيم داعش أبو ياسر العيساوي في عملية استباقية (السومرية) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 28 2021 - 19:04

الكاظمي: القوات العراقية نجحت في تصفية القيادي في تنظيم داعش أبو ياسر العيساوي في عملية استباقية (السومرية)

منذ 24 mins 28 January، 2021
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