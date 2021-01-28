حماية المستهلك: ضبط سلع منتهية الصلاحية في 5 مطاعم

أعلنت مديرية حماية المستهلك، في بيان، انه متابعة لقضية ضبط مستودع في منطقة عرمون يتم التلاعب فيه بتاريخ صلاحية سلع ومواد غذائية تستعمل في صناعة السوشي، كشف مراقبو مديرية حماية المستهلك على اكثر من 60 مطعما وفندقا يقدمون خدمة السوشي، وجرى ضبط البعض من هذه السلع في اربع مطاعم، مع العلم ان عددا كبيرا من المطاعم توقف عن التعامل مع الشركة صاحبة المستودع منذ فترة.كما تم تنظيم محضر ضبط بأحد المطاعم وذلك لاستعماله مواد غذائية منتهية الصلاحية مع علمه بذلك وسيتم احالته الى القضاء المختص واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام