حماية المستهلك: ختم سوبرماركت في صيدا بالشمع الاحمر واقفال آخر في النبطية ومحاضر ضبط في حق اصحاب مولدات مخالفين في الشمال

تابعت مديرية حماية المستهلك جولاتها الرقابية في الاسواق، بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال امين سلام، وأشارت في بيان، الى أنها “ختمت بالشمع الأحمر سوبرماركت في صيدا بناء لإشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، بسبب عدم الإلتزام بهوامش الربح”.

ولفتت الى أن “المراقبين جالوا في محافظة النبطية على عدد من السوبرماركت والمحال التجارية، للاطلاع على آلية إعلان الأسعار بالدولار والكشف عليها ومقارنتها بفواتير الشراء لإحتساب نسب الأرباح والتأكد من وضع شاشات تُظهر سعر صرف الدولار للمستهلك. وفي هذا الإطار، أقفلوا سوبرماركت في بلدة كفرتبنيت ريثما ينتهي صاحبها من تسعير كل البضائع بالدولار تحت طائلة تسطير محضر وتشميع السوبرماركت في حال الإستمرار بالمخالفة.

الى ذلك، تابعت المديرية جولاتها على المولدات الكهربائية الخاصة في الشمال، ونظم المراقبون محاضر ضبط بحق عدد من اصحابها لعدم التزامهم بالتسعيرة الرسمية للكيلوواط الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه.

وأكدت الوزارة أنها “رغم الصعوبات التي تعترض عمل المراقبين، فهي مستمرة بالتشدد في ضبط المخالفات واحالة المخالفين على القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام