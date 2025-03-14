حماية المستهلك: 4 محاضر ضبط بحق محال في النبطية

اصدرت مصلحة حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد والتجارة في محافظة النبطية، نتائج فحوص 8 عينات من مادة القشطة البلدية التي كانت قد سحبت من بعض محال الحلويات في الأسبوع الماضي، وتبين ان 4 عينات سليمة و4 عينات مجرثمة وغير مطابقة للمواصفات.

وقد استدعى رئيس المصلحة محمد بيطار أصحاب تلك المحال، وقام المراقبون بتسطير محاضر ضبط بحقهم على ان يتم إعادة سحب عينات أخرى في الأسبوع المقبل لفحصها. وإذا تكررت المخالفة سيتخذ بيطار إجراء قانونيا وقضائيا بإقفال المحال المخالفة، وستستكمل الإجراءات القانونية مع مصادر الإنتاج ومعامل بيع الجملة.

وقد سلمت شهادات نتائج التحليل لأصحاب العينات السليمة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام