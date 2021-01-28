ظريف لـ بلينكن : لا تنس الهزيمة الساحقة لترامب

أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أن إيران التزمت بتعهداتها على الرغم من انتهاك الولايات المتحدة للاتفاق النووي، وقال تعقيبا على تصريحات نظيره الامريكي: لا تنس أبدا الهزيمة الكبرى لترامب.

وفي تغريدة له على موقع تويتر قال مخاطبا وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن: الولايات المتحدة انتهكت الاتفاق النووي، ومنعت نقل الغذاء والدواء للإيرانيين، وعاقبت الملتزمين بالقرار 2231 لمجلس الأمن. لكن إيران وطوال هذه الفضيحة، بقيت ملتزمة بالاتفاق النووي ولم تتخذ سوى إجراءات تعويضية مخطط لها مسبقا.

وتساءل ظريف قائلا : من الذي عليه ان يتخذ الخطوة الأولى الآن، مذكّرا بلينكن: لا تنس أبدا الهزيمة الساحقة لترامب (في اشارة الى فشل سياسات ترامب تجاه ايران).

وكان وزير الخارجية الامريكي قد اعلن امس في مؤتمر صحفي ان الرئيس بايدن قد اوضح انه فيما اذا نفذت ايران كامل التزاماتها بالاتفاق النووي فإن الولايات المتحدة ستقوم بنفس العمل .

وزعم الوزير الامريكي ان ايران غير ملتزمة بالاتفاق النووي وعليها ان تعود الى التزاماتها وعند ذلك سننظر هل فعلت ذلك ام لا ، مضيفا اننا لم نصل الى هذه المرحلة بعد.

المصدر: ارنا