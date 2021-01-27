اجتماع في المالية بحث في مستحقات الصندوق الوطني للضمان.. ووزني أوعز بدفع جزء منها بسندات خزينة قيمتها 200 مليار ليرة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2021 - 14:36

اجتماع في المالية بحث في مستحقات الصندوق الوطني للضمان.. ووزني أوعز بدفع جزء منها بسندات خزينة قيمتها 200 مليار ليرة

منذ 24 mins 27 January، 2021
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لبنان

استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، وزيرة العمل في حكومة تصريف الأعمال لميا يمين والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، في حضور المدير العام للمالية بالتكليف جورج معراوي.

وتم خلال الاجتماع، البحث في موضوع مستحقات الصندوق وأعطى الوزير وزني توجيهاته بدفع جزء منها عبر إصدار سندات خزينة بالليرة اللبنانية بقيمة 200 مليار ليرة بالتنسيق ما بين وزارة المالية ومصرف لبنان.

وقال كركي بعد اللقاء أنه “لاول مرة يحصل الصندوق على مبلغ 300 مليار ليرة في أقل من أربعة أشهر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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