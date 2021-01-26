مجلس الشيوخ الأمريكي يثبت تعيين جانيت يلين في منصب وزيرة الخزانة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2021 - 09:48

مجلس الشيوخ الأمريكي يثبت تعيين جانيت يلين في منصب وزيرة الخزانة

منذ 1 ساعة 26 January، 2021
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