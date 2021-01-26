مجلس الشيوخ الأمريكي يثبت تعيين جانيت يلين في منصب وزيرة الخزانة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2021 - 09:48
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وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
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وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
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وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
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مجلس الشيوخ الأمريكي يثبت تعيين جانيت يلين في منصب وزيرة الخزانة
منذ 1 ساعة
26 January، 2021
الولايات المتحدة
جانيت يلين
مجلس الشيوخ
وزارة الخزانة
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