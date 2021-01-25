اهالي ضحايا انفجار المرفأ: للإفراج عن التحقيق ووقف التدخلات

الصليب الاحمر اللبناني: 100 شهيد وأكثر من 4000 جريح حتى الآن

أكد الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة في حديث لـ”الوكالة الوطنية للاعلام” أن “75 سيارة إسعاف تدخلت لاجلاء المصابين أمس، والكارثة غير مسبوقة وكبيرة جدا، وهناك 100 شهيد وأكثر من 4000 جريح حتى الآن”. وأوضح أنه “تم مسح منطقة مار مخايل والجميزة بالكامل، أما المسح الثاني الذي يتم في ...