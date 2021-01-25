اهالي ضحايا انفجار المرفأ: للإفراج عن التحقيق ووقف التدخلات – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 25 2021 - 18:50

اهالي ضحايا انفجار المرفأ: للإفراج عن التحقيق ووقف التدخلات

منذ 31 mins 25 January، 2021
تقارير مصورة - لبنان

عودةُ ملفِ انفجارِ مرفاِ بيروتَ الى الواجهةِ مع مطالبِ اهالي الضحايا بالكشفِ عن التحقيقِ وعدمِ الاستنسابيةِ في الاستدعاءاتِ القضائية.

 

المصدر: قناة المنار

التعليقات

ذات صلة

جورج كتانة

الصليب الاحمر اللبناني: 100 شهيد وأكثر من 4000 جريح حتى الآن

أكد الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة في حديث لـ”الوكالة الوطنية للاعلام” أن “75 سيارة إسعاف تدخلت لاجلاء المصابين أمس، والكارثة غير مسبوقة وكبيرة جدا، وهناك 100 شهيد وأكثر من 4000 جريح حتى الآن”. وأوضح أنه “تم مسح منطقة مار مخايل والجميزة بالكامل، أما المسح الثاني الذي يتم في ...