اهالي ضحايا انفجار المرفأ: للإفراج عن التحقيق ووقف التدخلات

عودةُ ملفِ انفجارِ مرفاِ بيروتَ الى الواجهةِ مع مطالبِ اهالي الضحايا بالكشفِ عن التحقيقِ وعدمِ الاستنسابيةِ في الاستدعاءاتِ القضائية.
المصدر: قناة المنار
عودةُ ملفِ انفجارِ مرفاِ بيروتَ الى الواجهةِ مع مطالبِ اهالي الضحايا بالكشفِ عن التحقيقِ وعدمِ الاستنسابيةِ في الاستدعاءاتِ القضائية.
المصدر: قناة المنار
أكد الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة في حديث لـ”الوكالة الوطنية للاعلام” أن “75 سيارة إسعاف تدخلت لاجلاء المصابين أمس، والكارثة غير مسبوقة وكبيرة جدا، وهناك 100 شهيد وأكثر من 4000 جريح حتى الآن”. وأوضح أنه “تم مسح منطقة مار مخايل والجميزة بالكامل، أما المسح الثاني الذي يتم في ...