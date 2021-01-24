محافظ البنك المركزي الايراني: ظروف البلاد الاقتصادية آيلة الى التحسن رغم الحظر

صرّح محافظ البنك المركزي الايراني عبدالناصر همتي أن “ظروف ايران الاقتصادية آيلة الى التحسن رغم الحظر الاميركي الشامل”، مؤكدا ضرورة الاستفادة من الفرصة المتاحة لتنمية طاقات التعاون بين ايران وارمينيا.

وخلال اجتماعه بوزير الاقتصاد الارميني وهان كروبيان في طهران السبت، اشار همتي الى “الماضي الطويل للتبادل التجاري والثقافي بين البلدين”، قائلاً إن “حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يعكس عراقة التعاون الثنائي لذا فإننا نأمل أن نتمكن من خلال عقد اجتماعات مماثلة من تقوية العلاقات المشتركة ومنها الاقتصادية”.

واشار الى ان ايران وارمينيا تعدان عضوين في الاتحاد الاقتصادي الاوراسي، مضيفاً أن “ارمينيا بموقعها الجغرافي يمكن ان يكون لها تاثير كبير في تنمية العلاقات التجارية بين البلدين والاتحاد بصورة عامة، خاصة وان التجار ورجال الاعمال الايرانيين راغبون كثيراً في صادرات السلع الى ارمينيا”.

واكد رئيس مجلس النقد والاعتمادات في البلاد “اننا نعتقد بصورة عامة أن الحظر لا يمكن ان يستمر وان العلاقات التجارية بين ايران وبعض الدول تشهد اللآن نموا وان الوقت مناسب كي تبادر ارمينيا كدولة صديقة جارة الى تطوير علاقاتها مع ايران”.

واشار الى انه “خلال الاشهر العشرة الاولى من العام الجاري (العام الايراني بدأ في 20 اذار/مارس 2020)، بلغت صادرات ايران الى ارمينيا 260 مليون دولار فيما بلغت وارادتها منها اقل من 30 بالمائة من هذا الرقم”، مؤكدا ضرورة رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.

من جانبه، دعا وزير الاقتصاد الارميني خلال اللقاء الى تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين خاصة الانشطة الاستثمارية والانتاجية للشركات الايرانية المهمة في ارمينيا.

واشار وهان كروبيان الى اهمية حل القضايا البنكية بين البلدين، ووجه الدعوة لمحافظ البنك المركزي الايراني لزيارة يريفان للبحث مع نظيره الارميني في القضايا التخصصية البنكية والمعاملات المالية.

المصدر: ارنا