اللقاح الروسي ناجع ضد جميع سلالات فيروس كورونا

أكدت نائبة رئيس وزراء الاتحاد الروسي، تاتيانا غوليكوفا، أن اللقاحات الروسية ضد فيروس كورونا ناجعة ضد جميع سلالات فيروس كورونا بما فيها الجديدة التي تم اكتشافها في بريطانيا.

قالت غوليكوفا، في تصريح اليوم السبت، أنه سيتم تزويد السلطات الصحية في روسيا بـ17 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وأنه من المقرر أن يتم تطعيم حوالي 20 مليون روسي في الربع الأول من العام الجاري.

وفي السياق ذاته، أوضحت نائب رئيس الوزراء الروسي أن الأبحاث حول مصدر فيروس كورونا مستمرة، مشيرة إلى أن الخفافيش تظل المصدر الأكثر ترجيحا لظهور الوباء.

وأطلقت روسيا بداية الأسبوع الجاري عملية التطعيم الجماعي ضد فيروس كورونا، والتي تشمل جميع فئات السكان الراغبين بذلك.

وسجلت السلطات الصحية الروسية، اليوم السبت، لأول مرة منذ أكثر من شهرين أقل من 21 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة ثلاثة ملايين و698273 إصابة، منها 68971 حالة وفاة و519987 حالة نشطة، وثلاثة ملايين و109315 حالة شفاء.

المصدر: روسيا اليوم