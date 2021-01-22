وزير النفط الايراني: محاولات إدارة ترامب تصفير صادرات النفط الإيراني باتت حسرة في قلوبهم

واضاف زنغنه الجمعة، خلال مراسم افتتاح المعرض الدولي الخامس والعشرين للنفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات بطهران، ان “شعار المعرض لهذا العام هو النفط الوطني والسلع والخدمات الايرانية لذا علينا جميعا السعي وبكامل قوانا تحقيقه وتنمية البلاد وبالتالي الغلبة على ما يقوم به اعداء الشعب الايراني لايقاع الضرر وتعطيل الاقتصاد” .

واكد زنغنة على دعم الشركات الناشئة التي تعمل في المجالات النفطية وقال قدمنا كمرحلة اولى 500 مليون دولار لمساعدتها وتنميتها لتقوم بمهامها بأحسن حال.

واشار وزير النفط الايراني الى استقطاب المنابع المالية الى صناعة النفط، قائلاً إن “العدو كان بصدد تصفير صادرات النفط الايراني ولكنه لن يتمكن من ذلك”.

وأوضح زنغنة ان صادرات المنتجات النفطية “سجلت ارقاما لم تحققها خلال عمر صناعة النفط الايرانية”، مشددا على “السير في هذا الطريق بكل عزم وارادة كي لا يتمكن العدو من الضغط على الشعب الايراني بهذه الوسيلة”.

وافتتح المعرض الدولي الـ 25 لصناعة النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات الايرانية، اعماله اليوم الجمعة في المقر الدائم للمعارض الدولية بطهران، بحضور كبار المسؤولين المعنيين في هذا القطاع. وبمشاركة أكثر من 600 شركة ايرانية واجنبية.

وردا على سؤال حول عودة النفط الإيراني إلى السوق بعد الرفع المحتمل للعقوبات، قال زنغنه، “لست قلقا بشأن الأسواق المفقودة ومشترو النفط لا يقتصرون على بائع أو اثنين”، مضيفاً “إذا رفعت العقوبات سنعود إلى السوق أقوى من السابق، وأسرع مما تعتقدون”.