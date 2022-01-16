وزير النفط الايراني: حجم استیفاء عوائد البلاد النفطية بلغ عدة اضعاف

اشار وزير النفط الايراني جواد اوجي الى تصريح رئيس الجمهورية بان صادرات البلاد النفطية ازدادت بنسبة 40 بالمائة مؤكدا بان حجم استيفاء عوائد البلاد النفطية بلغ عدة اضعاف.

وكتب اوجي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” السبت:

1-رئيس الجمهورية اعلن بصوابية زيادة حجم صادرات البلاد النفطية بنسبة 40 بالمائة في فترة الحكومة الثالثة عشرة (الحالية).

2-لا شك بان زيادة اسعار النفط كانت مؤثرة في زيادة عوائد البلاد.

3-بالاجمال ازداد حجم استيفاء عوائد البلاد النفطية عدة اضعاف كنتيجة لزيادة حجم بيع وزيادة اسعار النفط.

4-الا ان الاهم من ذلك هو استيفاء العوائد النفطية في فترة الحكومة الثالثة عشرة (بدات قبل عدة اشهر) والتي شهدت قفزة ملحوظة مقارنة مع الماضي حيث يتم استيفاؤها بصورة منتظمة في الوقت الحاضر.

المصدر: وكالة ارنا