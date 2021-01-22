عدد المصابين بـ” كورونا” في سويسرا تجاوز خلال يوم 2.1 ألف شخص

أفاد المكتب الفدرالي للصحة العامة في سويسرا الجمعة ، أنه تم تسجيل أكثر من 2.1 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس “كوفيد -19 ” في البلاد خلال الــ24 ساعة الأخيرة ، وتوفي 62 شخصًا. ووفقا للبيانات الواردة يوم 22 كانون الثاني /يناير، سجلت سويسرا 2156 حالة إصابة جديدة بـ”كوفيد-19″ ، و 62 وفاة. كما أجريت خلال الــ24 ساعة الأخيرة 26 ألفا و667 اختبارا للكشف عن فيروس “كوفيد-19”.

يذكر أنه منذ بداية تفشي الوباء في سويسرا ، أصيب أكثر من 509 آلاف شخص بالمرض ، وتوفي أكثر من 8.3 ألف منهم. وفي نهاية العام الماضي ، بدأت البلاد بالتطعيم الشامل ضد “كوفيد-19”. ووافقت السلطات على لقاحين للاستخدام الطارئ، حيث تمت الموافقة على لقاح موديرنا من قبل معهد “سويس ميديك” في 12 كانون الثاني/يناير الحالي ، وتمت الموافقة على لقاح فايزر/بيونتيك في 19 كانون الأول /ديسمبر من العام الماضي. ومن المتوقع أن يتمكن جميع الراغبين بالتطعيم ضد فيروس “كوفيد-19” من الحصول عليه بحلول الصيف.

المصدر: سبوتنيك