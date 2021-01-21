حزب مجلس وحدة المسلمين في باكستان: تفجير بغداد أفعال خارجة عن شرائع السماء والأرض

استنكر حزب مجلس وحدة المسلمين باكستان التفجيرين الارهابيين اللذين استهدفا سوقا مكتظا بالمواطنين وسط العاصمة العراقية بغداد اليوم. وقال الحزب في بيان انها “جريمة اخرى تضاف لسجل الارهاب المقيت الذي ما زال مستمراً بحصد ارواح المواطنين الابرياء وكل هذه الجرائم مرفوضة من الاديان والانسانية والعقل والمنطق وهي افعال خارجة عن شرائع السماء والارض”.

ولفت الحزب إلى أن تفجير بغداد “جريمة جديدة يندى لها جبين الانسانية ينفذها الارهاب الجبان، فها هم الارهابيون يقتلون الابرياء من المواطنين العراقيين في في سوق مكتظة لبيع الملابس بساحة الطيران وسط بغداد والذي راح ضحيته العديد من المواطنين”.

وأضاف في بيان “انها جريمة اخرى تضاف لسجل الارهاب المقيت الذي ما زال مستمراً بحصد ارواح المواطنين الابرياء وكل هذه الجرائم مرفوضة من الاديان والانسانية والعقل والمنطق وهي افعال خارجة عن شرائع السماء والارض”. وشجب حزب مجلس وحدة المسلمين واستنكر بشدة هذا الفعل الجبان، وقال إنه “هو فعل شنيع وجريمة نكراء تأتي ضمن سياق جائر لزعزعة السلم الأهلي في العالم الاسلامي”، وتمنى للجرحى الشفاء العاجل وللشهداء الجنة والخلود.

المصدر: يونيوز