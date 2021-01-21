المتحدثة باسم البيت الأبيض: الولايات المتحدة ستعزز القيود النووية على #إيران عبر السبل الدبلوماسية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2021 - 03:36
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وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
المتحدثة باسم البيت الأبيض: الولايات المتحدة ستعزز القيود النووية على #إيران عبر السبل الدبلوماسية
منذ 42 mins
21 January، 2021
البيت الأبيض
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