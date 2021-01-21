المتحدثة باسم البيت الأبيض: الولايات المتحدة ستعزز القيود النووية على #إيران عبر السبل الدبلوماسية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2021 - 03:36

المتحدثة باسم البيت الأبيض: الولايات المتحدة ستعزز القيود النووية على #إيران عبر السبل الدبلوماسية

منذ 42 mins 21 January، 2021
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