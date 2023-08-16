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August 16 2023 - 23:52

البيت الأبيض: اتهام رئيس النيجر بـ”الخيانة العظمى” لا مبرر له

منذ 33 mins 16 August، 2023
البيت الأبيض
أخبار دولية - الولايات المتحدة

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير أن “واشنطن تعتبر أنه من غير المبرر إعلان المجلس العسكري في النيجر، عن اعتزامه محاكمة الرئيس محمد بازوم بتهمة الخيانة العظمى”.

وقالت المتحدثة “إننا نشعر بالصدمة والذهول بالتأكيد من التقارير التي تفيد بأن المجلس الوطني لإنقاذ الوطن قد تجاوز الاحتجاز غير القانوني للرئيس بازوم وآخرين وانتقل إلى التهديد بالمقاضاة”، وتابعت “هذه الإجراءات لا أساس لها وغير مبررة ولن تسهم في حل سلمي للأزمة”، وأكدت أن “هذه التهديدات تسلط الضوء على الحاجة الملحة لاستعادة النظام الدستوري في النيجر”.

وأعلن المجلس العسكري في النيجر، مساء الأحد، اعتزامه محاكمة الرئيس محمد بازوم بتهمة الخيانة العظمى وتقويض أمن البلاد.

المصدر: روسيا اليوم

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