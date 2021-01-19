حركة النجباء تطلق موقعها الإلكتروني باللغة العبرية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2021 - 20:28

حركة النجباء تطلق موقعها الإلكتروني باللغة العبرية

منذ 39 mins 19 January، 2021
العراق - تقارير مصورة - عربي وإقليمي

أطلقت المقاومة الإسلامية حركة النجباء موقعها الإلكتروني باللغة العبرية.

المصدر: بريد الموقع

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