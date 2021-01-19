سماع دوي ثلاثة انفجارات في منطقة البهبهاني بجرف النصر ضمن قاطع الجيش العراقي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2021 - 00:52

سماع دوي ثلاثة انفجارات في منطقة البهبهاني بجرف النصر ضمن قاطع الجيش العراقي

منذ 12 mins 19 January، 2021
أخبار موقع المنار

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