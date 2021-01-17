“الجبهة الشعبية”: مرسوم الانتخابات قبل الحوار الوطني لا يشكل ضمانة لإنهاء الانقسام الفلسطيني

اعتبرت “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” السبت ان “إصدار الرئيس أبو مازن مرسوم الانتخابات قبل الحوار الوطني لا يُشكّل ضمانة لإنهاء الانقسام السياسي والجغرافي باعتباره الهدف الأساسي في هذه المرحلة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني”.

وأوضحت الجبهة أن “المرسوم لا يضمن انهاء الانقسام، خاصةً وأنّ أسباب الانقسام وما ترتّب عليه من وقائع لم يجرِ معالجتها وطنيا”، وتابعت “حتى الان لم يتم الاتفاق على كيفيّة تحويل الانتخابات إلى فرصة لإعادة بناء المؤسّسات الوطنيّة وفي مقدّمتها منظمة التحرير الفلسطينيّة”.

المصدر: فلسطين اليوم