“الجبهة الشعبية” أشادت بعملية سلفيت: رد الطبيعي ومشروع على جرائم العدو الاسرائيلي

أشادت “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” في بيان لها يوم الأربعاء “بالعملية البطولية التي استهدفت مستوطناً صهيونياً قرب مدينة سلفيت بالضفة المحتلة”.

واكدت الجبهة ان هذه العملية “تأتي في سياق الرد الطبيعي والمشروع على جرائم الاحتلال بحق شعبنا وخاصة العدوان المتصاعد على مدن الضفة واستمرار جرائم الاحتلال وحرب التجويع على قطاع غزة”.

وقالت الجبهة إن “هذه العملية الجريئة، التي نُفذت رغم الحصار المشدد على مدن الضفة تؤكد مجدداً أن الضفة عصية على الانكسار وأن المقاومة الفلسطينية حاضرة وقادرة على توجيه الضربات للاحتلال ومستوطنيه في كل مكان، وأن شعبنا لن يقف مكتوف الأيدي أمام مخططات التهجير والضم والاستيطان التي يسعى الاحتلال لفرضها”.

وحذرت الجبهة “قيادة العدو وعلى رأسهم رئيس الأركان الصهيوني الجديد وقادة الحرب المجرمين من أوهام إخضاع الضفة المحتلة أو أي بقعة على أرض فلسطين أو تصفية المقاومة فيها”، واكدت ان “الشعب الفلسطيني ماضٍ في مقاومته حتى تحرير كل فلسطين من نهرها إلى بحرها”.

يذكر ان مستوطن صهيوني أصيب مساء الأربعاء بعملية إطلاق نار قرب مستوطنة “أريئيل” شمال الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، كما سجل انسحاب المنفذ من المكان.

المصدر: فلسطين اليوم