الرئيس المكسيكي سيطرح على قمة “العشرين” منع الرقابة على شبكات التواصل الاجتماعي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 15 2021 - 03:10

الرئيس المكسيكي سيطرح على قمة “العشرين” منع الرقابة على شبكات التواصل الاجتماعي

منذ 2 ساعة 15 January، 2021
الرئيس المكسيكي المنتخب أندريس مانويل لوبيز أوبرادور
أخبار دولية - المكسيك

أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أنه سيطرح على قمة مجموعة “العشرين” المقبلة، قضية منع الرقابة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأضاف في مؤتمر صحفي تم نشره على تويتر: “يجب ضمان الحرية وأن تبقى هذه الحرية لدى الدول والشعوب، ولا يجوز أن تبقى في أيدي أشخاص منفردين. في الاجتماع الأول لمجموعة العشرين، سأدلي ببيان بهذا الشأن”.

وفي وقت سابق، أعلنت شركتا “تويتر” و”فيسبوك” عن تجميد حسابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واتهمته بالتحريض على العنف وحذت الشبكات الاجتماعية الأخرى حذوها.

من جانبه، أعلن ترامب يوم الثلاثاء أن حرية التعبير تتعرض لهجوم غير مسبوق.

المصدر: وكالات

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