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January 14 2021 - 21:00

“الجبهة الشعبية”: الإرهاب الحقيقي هو ما تمارسه الإمبريالية العالمية وعلى رأسها الولايات المتحدة

منذ 9 mins 14 January، 2021
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
عربي وإقليمي - فلسطين

ادانت “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” قرار الإدارة الأميركيّة بوضع كوبا على ما يسمى “لائحة الدول الراعية للإرهاب”.

واعتبر الجبهة الخميس ان “هذه خطوة عدوانية جديدة يقوم بها الرئيس دونالد ترامب قبل أيامٍ من انتهاء ولايته ليؤكّد من جديد على عنصرية هذا النظام الأمريكي في التعامل مع الدول والشعوب الحرّة”.

وأكدت الجبهة ان “كوبا لا تستحق أن تصنّف بهذا التصنيف الجائر”، وشددت على ان “الإرهاب الحقيقي هو إرهاب الدولة المنظّم الذي تمارسه الإمبريالية العالمية وعلى رأسها الولايات المتحدة ضد شعوب العالم ودعمها المطلق لجرائم الكيان الصهيوني في فلسطين”.

المصدر: فلسطين اليوم

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