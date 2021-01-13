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January 13 2021 - 03:44

قيادة البنتاغون تدين اقتحام الكابيتول

منذ 7 mins 13 January، 2021
البنتاغون
أخبار دولية - الولايات المتحدة

دانت هيئة الأركان الأمريكية المشتركة اقتحام أنصار الرئيس دونالد ترامب لمبنى الكابيتول، وذلك بعد أسبوع من الحادثة.

وجاء في بيان للأركان المشتركة الأمريكية، يوم الثلاثاء: “ندعم ونحمي الدستور، أي أعمال لإفشال العملية الدستورية لا تتناقض مع تقاليدنا والقيم والقسم فحسب، بل ومع القانون أيضا”.

ووصفت قيادة البنتاغون اقتحام الكابيتول بأنه “اعتداء مباشر على الكونغرس الأمريكي وعلى مبنى الكابيتول والعملية الدستورية”.

وأكد العسكريون “التزامهم بحماية الولايات المتحدة ودستورها”، مشددين على أن القيادة العامة للقوات المسلحة الأمريكية ستنتقل إلى جو بايدن يوم 20 يناير الجاري.

المصدر: وكالات

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