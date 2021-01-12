عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلثاء في 12 كانون الثاني 2021

العناوين

الأخبار:

– انهيار وفوضى

– عون ــــ الحريري: التسوية ماتت

– الناس على أشكالها… تُحكَم!

– الحكومة والمجلس الأعلى: عشوائيّة وتخبّط

– «حلّ» مشكلة الصرف الصحي جنوباً: القضاء على ما بقي من الليطاني!

– أميركا تستعد للأسوأ: بايدن ليس المخلّص

البناء:

– فيديو مسرَّب لرئيس الجمهوريّة يفجِّر سجالاً يزيد تعقيد المشهد السياسيّ والحكوميّ

– محكمة التمييز: لإكمال صوان التحقيق حتى البتّ بدعوى كفّ اليد والتنحّي

– الإقفال العام مع تقييد المطار بالفحوصات والسوبرماركت والأفران بـ “الديليفيري”

الديار:



– يومٌ طويل من إذلال اللبنانيين ينتهي باعلان الاقفال التام

– “المشهد” قاتمٌ اتهاماتُ عون للحريري “بالكذب” تضرب مساعي ترميم الثقة حكومياً

– اردوغان يصارح الرئيس المكلف برغبة تركيا “ملء” الفراغ السعودي!

اللواء:

– فيديو الإهانة يتجاوز التخبط في مواجهة كورونا الإقفال لعشرة أيام..

– اللقاء الديمقراطي يحذّر من استهداف مقام الحكومة ورئاسة الأركان

الجمهورية:

– حالة طوارىء لمواجهة “كورونا”.. واستنفــار سياسي.. ومخاوف من حريق المنطقة

– لبنان والمنطقة: أسبوع الاحتمالات الصعبة

النهار:

– طوارئ “متأخرة”… وعون يصعّد بشتم الحريري!

الاسرار

البناء

– توقعت مصادر سياسية أن يستمر الانقطاع بين الرئيسين عون والحريري طيلة الشهر الحالي واستبعدت قيام مسعى جدّي داخلي او خارجي لإحداث اختراق في جدار القطيعة الرئاسية. وقالت المصادر إن على اللبنانيين تحويل كل اهتمامهم نحو كورونا بدلاً من الحكومة.

– توقفت مصادر أوروبية أمام امتلاك إيران لزمام المبادرة السياسي عبر تحديد شهر شباط موعداً لرفع درجة تخصيب اليورانيوم والعسكري عبر المناورات المتلاحقة في منطقة الخليج. وقالت المصادر إن هذا سيجبر الأميركيين على التعامل مع الملف الإيراني كأولوية.

النهار

– عمد احد المطارنة الى الغاء مشاركته في ندوة عن قاسم سليماني عبر تطبيق الكتروني بعد الضجة التي اثارها خبر مشاركته عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبروز استياء داخل الطائفة واوساط مسيحية.

– يقول وزير سابق ان فيروس كورونا وتداعياته شغل اللبنانيين عن الازمة السياسية وتلك المالية وارجأها الى وقت لاحق يمكن ان تنفجر فيه دفعة واحدة.

– لم تتضح الهفوة الاعلامية التي سمحت لتلفزيون “الجديد” بتسجيل دردشة ما بين الرئيس ميشال عون والرئيس حسان دياب يتهم فيها الاول الرئيس سعد الحريري بالكذب.

الجمهورية

– يقول مطلعون إن رفع الدعم قد يكون من أسباب تأخير التأليف لكي لا تتحمل الحكومة الجديدة مسؤوليته.

– يتم التداول في فضيحة توسيع مطمر “الزبالة” في بلدة ساحلية على مساحة 40 ألف متر إضافية من خلال إذن إستثنائي وبطريقة سريّة وتمّ دفع 18 مليون دولار نقداً للمتعهد.

– لم ينجح رئيس تكتل من ترتيب العلاقات بين مسؤولَين كانا يلعبان أدواراً متناسقة في محيطه بانتظار بعض المعطيات التي دعته الى التريث.

اللواء

– نُصح مرجع غير زمني بعدم استعجال أية خطوة جديدة، بانتظار جلاء المشهد الإقليمي – الدولي في غضون أقل من أسبوعين!

– عادت العلاقة بين مرجع روحي ومسؤول مالي رفيع إلى الجفاء، بعد محاولة ترطيب التفاهم بينهما، قبل أكثر من شهرين.

– أعادت محكمة معنية كرة النار إلى المحقق المعني، على خلفية “نصف حل” بانتظار الآتي!

المصدر: صحف