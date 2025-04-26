عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 26 -4-2025

العناوين

الأخبار:

– جعجع يفوز بثقة أميركا والسعودية لقيادة المعركة ضدّ حزب الله

– هل تخلت السعودية عن سلام

– لماذا يماطل ديوان المحاسبة في إصدار الأحكام بحق وزراء اتّصالات؟

– فوضى المعادلات في وزارة التربية: “راحت” على الطلاب!

– إصدارات جديدة من فئات الـ500 ألف والـ مليون: تسهيل التعامل بعد الاستسلام لانهيار العملة

– إيران – أميركا: سيناريو الاتفاق الموقّت يتقدّم

البناء:

– بري: لن نسلّم السلاح الآن قبل تنفيذ الشروط المطلوبة بإنهاء الاحتلال والعدوان

– اليوم جلسة التفاوض الحاسمة بين واشنطن وطهران.. وترامب متفائل باتفاق قريب

– تراجع مؤيدي الحرب في الكيان إلى 25,1 %.. وجيش الاحتلال يتكبّد الخسائر

اللواء:

– ارتياح مالي ودبلوماسي لرفع السرية المصرفية.. ومصير السلاح في دائرة البحث

– استئناف إعادة السوريين إلى بلادهم.. و”اليونيفيل” تعترض على إخراج عناصرها من طيردبا

– خلط أوراق في بيروت الثانية ومتماسك في الأولى

– 160 زعيمًا ووفدًا يشاركون في تشييع البابا اليوم

– مقتل جنديين للاحتلال في ثالث كمين خلال أيام ومعارك ضارية في حيّ الشجاعية

– ترامب يستخدم سياسة العصا والجزرة مع إيران عشية الجولة الثالثة في عُمان

الديار:

– ما سرّ الحملة الأميركية على جنبلاط؟

– محمود عباس في بيروت ودمشق لبحث السلاح الفلسطيني

– تحسينات على الأجور الاثنين والعام الدراسي “مبتور” ونفق المطار بلا إنارة

الجمهورية:

– الحدود الشرقية تحت رحمة المهرّبين

– تحذير ديبلوماسي: “إسرائيل” تخلصت من “السلاح الذي يهدّدها”

– بلديات لبنان بين الركام والتنمية

– الفاتيكان والعالم يودعان البابا

النهار:

– لبنان مقيمًا وحاضرًا برئيسه في وداع البابا

– موقف لافت لبري: لن نسلم السلاح الآن!

– ترامب: روسيا وأوكرانيا قريبتان جدًّا من الاتّفاق

– “هدية” من العراق إلى سوريا

الشرق:

– عون نعمل بصمت من أجل الحلّ الديبلوماسي

– الرفاعي: لمقاربة إصلاحية شاملة تضمن تمثيلًا حقيقيًا للناس

الاسرار

البناء:

خفايا

– علّق دبلوماسي أوروبي على كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يقول فيه إنّ لا نقاش في السلاح قبل إكمال تنفيذ الالتزامات “الإسرائيلية” بالانسحاب ووقف الاعتداءات وفقًا لنصوص اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701 فقال إنّ الأمر قد حُسِم الآن لصالح سحب ملف السلاح من التداول ولم يعُد هناك قيمة للحملات التي تواصل إعلاميًا وسياسيًا المطالبة بأولوية ملف السلاح على ملف الانتهاكات “الإسرائيلية” المستمرة للاتفاق والقرار. وسقطت حكمًا الدعوات التي تعتبر نزع السلاح شرطًا لإنهاء الاحتلال ووقف الاعتداءات. واعتبر أنّ كلام بري يأتي بعد إنجاز الاتفاق على هذه الصيغة مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ولهذا تأخّر في الصدور.

كواليس

– يعتبر خبراء عسكريون أنّ ما شهده قطاع غزّة من عمليّات نوعيّة استهدفت جيش الاحتلال سوف تزيد من حالات الاحتجاج والتمرّد في صفوف الاحتياط وتصيب الروح المعنوية للوحدات القتالية بصورة تؤدي إلى تراجع أداء جيش الاحتلال ما يفتح الباب لاحتمال كبير بأن تضغط القيادة العسكرية لوقف العمليات الحربية خشية تأثيرها على تماسك الجيش وسمعته القتالية، خصوصًا أنّ الجيش مصاب بعقدة طوفان الأقصى وجبهة لبنان الأماميّة من زاوية اختبارات عمليّات برية كبرى فشل في الفوز بها مرّة وهو يدافع والثانية وهو يهاجم.

اللواء:

همس

– أجرى مرجع غير مدني اتّصالًا بمرجع كبير عشية الجلسة، وتضمنت النتائج بعض ما حصل في نهاية المناقشات، في ما خص تعديلات قانون البلديات.

غمز

– فشلت مهمّة بعض النواب، الذين سعوا إلى إلغاء مادة من قانون البلديات المعمول به، للحد من سلطة المحافظ على قرارات مجلس بلدية العاصمة.

لغز

– تصرُّ جهات لبنانية على ربط تدفق المساعدات والاستثمارات بنزع السلاح من كلّ الجهات (لبنانية وغير لبنانية) أولًا!

الجمهورية :

– تغامز عدد من النواب في ما بينهم في الجلسة الأخيرة للمجلس، إثر توافق في الآراء بين حليفين مع نائب من خصم سياسي خلال مناقشة قانون إصلاحي.

– رجّحت أوساط قريبة من حزب فاعل أن يكون هناك قرار خارجي بتجميد مشروع حيوي يهم بيئة هذا الحزب من أجل التأثير على خياراتها في الانتخابات النيابية المقبلة.

– اعتبر نواب أنّ بعض تصريحات كتلة عرقلت سابقا قوانين إصلاحية، لم تأت في جلسة مجلس النواب يوم الخميس، سوى للمزايدة عليهم وتسجيل موقف تجاه خصومهم وحلفائهم.

المصدر: صحف