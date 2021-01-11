الصحة اللبنانية: تسجيل 3095 اصابة جديدة و 23 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2021 - 20:40
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الصحة اللبنانية: تسجيل 3095 اصابة جديدة و23 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
المجلس الاعلى للدفاع: اعلان حالة الطوارىء الصحية في البلاد من الخميس المقبل الى 24 الشهر الجاري
المجلس الاعلى للدفاع: الزام الوافدين من بغداد واسطنبول واديس ابابا والقاهرة بالاقامة على نفقتهم بالفنادق واجراء فحصي pcr
المجلس الاعلى للدفاع: الاعلان عن توزيع 400 الف ليرة لبنانية لنحو 280 الف عائلة خلال الاقفال
المجلس الاعلى للدفاع: منع حركة المسافرين عبر المعابر الحدودية البرية والبحرية باستثناء العابرين transit
المجلس الاعلى للدفاع: يمنع الخروج والولوج الى الشوارع والطرقات اعتبارا من صباح الخميس14 الى صباح الاثنين 25 كانون الثاني
المجلس الاعلى للدفاع: اقفال جميع الادارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والجامعات والمدارس والملاعب والنوادي
الرئيس عون: المأساة التي نراها على ابواب المستشفيات تتطلب اجراءات جذرية حتى نتمكن من تخفيف التبعات الكارثية لتفشي الوباء
الرئيس حسان دياب في اجتماع اللجنة الوزارية لكورونا: واجبنا حماية اللبنانيين من أنفسهم بسبب استهتار قسم كبير منهم
الرئيس دياب: الناس بحاجة لبرنامج واضح لمواكبة الازمة يقنن الفتح رعاية للاوضاع المعيشية والصحية بالوقت نفسه
المكتب السياسي لحركة امل: لبنان كان وسيبقى ويجب ان يبقى وطنا لجميع ابنائه
حركة امل:على حكومة تصريف الاعمال اتخاذ ما يلزم لكبح الخروقات الاسرائيلية واستخدام الاجواء اللبنانية للاعتداء على سورية
حركة امل: ندعو الى اقرار مشروع دعم الاسر الاكثر فقرا ومساعدة المياومين في ظل جائحة كورونا
ائتلاف 14 فبراير: العقوبات على المجاهد فالح الفياض تعبر عن السقوط المدوي لترامب وحزبه الجمهوري وحلفائهما في المنطقة
عضو المكتب السياسي لحركة انصار الله: نحتفظ بحق الرد على اي تصنيف امريكي لنا وخيار واشنطن سيفشل
عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي: الولايات المتحدة مصدر الإرهاب وما تقدم عليه مدان ونحتفظ بحق الرد
وسائل اعلام اميركية: انتحار ضابط شرطة كان موجودا خلال اقتحام الكونغرس وقد عثر عليه بعد يومين من الهجوم
وسائل اعلام اميركية: انصار ترامب يتظاهرون امام مقر تويتر في سان فرانسيسكو احتجاجا على حذف حسابه
وسائل اعلام اميركية:عمدة واشنطن تدعو الاميركيين الى تجنب زيارة واشنطن يوم تنصيب الرئيس جو بايدن في 20 كانون الثاني
رئيس الحرس الوطني الاميركي: تكليف الحرس الوطني بتعبئة 15 الفا من القوات لدعم تنصيب بايدن
وسائل اعلام اميركية: مكتب التحقيقات الفدرالي لديه معلومات عن مجموعة مسلحة تنوي السفر الى واشنطن في 16 كانون الثاني
وسائل اعلام اميركية: المجموعة المسلحة تعتزم عمل انتفاضة كبرى اذا حاول الكونغرس تنحية ترامب من خلال تفعيل التعديل 25
الاف.بي.اي: مخطط المجموعة المسلحة يتضمن التحريض على اقتحام المحاكم ومقرات فدرالية اذا عزل ترامب
رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب:لا يمكننا الانتظار لان ينهي ترامب ولايته فقد يحدث اضرارا خلال الايام المتبقية
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
نيويورك تايمز: ترامب بحث مع مساعديه إمكانية إصدار عفو عن نفسه تحسبا لمعاقبة قضائية محتملة بعد انتهاء ولايته
إعلان حالة الطوارئ في العاصمة البريطانية لندن بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في المستشفيات
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
حماس في ذكرى العدوان على غزة: المقاومة المسلحة ستظل رأس الحربة في حسم الصراع
الوكالة الفرنسية: أكثر من 80 مليون إصابة مؤكدة و1,76 مليون وفاة حول العالم بفيروس كورونا منذ ظهوره
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الصحة اللبنانية: تسجيل 3095 اصابة جديدة و 23 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية
منذ 38 mins
11 January، 2021
عاجل
الصحة اللبنانية
كورونا في لبنان
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الصحة اللبنانية : تسجيل 3095 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 23 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الاخيرة
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