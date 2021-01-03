لقاء تأبيني تكريمي للقائدين سليماني والمهندس في بيروت

نظم علماء دين من حركة التوحيد الإسلامي، وحركة حماس، وحركة الجهاد الإسلامي، والهيئة الإسلامية الفلسطينية والهيئة السنية لنصرة المقاومة، والمنتدى الإسلامي، وجمعية نور اليقين، وجمعية ألفة، وتجمع علماء عكار وحركة الأمة، لقاء علمائيا تأبينيا، في المركز الرئيسي لحركة الأمة في بيروت، “لمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائدين: الفريق قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس”. حضر اللقاء ممثل السفير الإيراني في لبنان المستشار السياسي علي أصغري.

وتحدث المستشار في العلاقات الدبلوماسية الشيخ مؤمن مروان الرفاعي باسم علماء عكار، فأشار الى ان إحياء ذكرى استشهاد القائد الفذ ورفاقه الشهداء الذين أسسوا للمقاومة في منطقتنا، يحتم علينا أن نحفظ نهجهم بالوفاء والولاء للمرجع الأعلى لمحور المقاومة الإمام السيد علي الخامنائي. فالدماء التي استطاعت أن تجمع ببن القوميات والطوائف على امتداد الجغرافيا العربية والإسلامية، حري بها أن تؤسس لتحرير فلسطين.

واعتبر أنه آن الأوان لإعادة هيكلة جدية للفصائل والحركات الجهادية، لتكون الغاية الأسمى هي الوحدة وكسر الهيمنة والإستكبار الصهيو-أمريكي. واكد أننا بالوحدة الإسلامية وثقافة المقاومة، لنا موعد مع النصر الأكبر بتحرير فلسطين إن شاء الله.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام