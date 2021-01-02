عبدالسلام: خروج أمريكا من المنطقة هو القصاص لشهادة القائدين سليماني والمهندس

أكد الناطق الرسمي باسم أنصار الله في اليمن محمد عبدالسلام أن “خروج أمريكا من المنطقة هو القصاص الوحيد الذي يرقى لشهادة القائدين الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس”.

وأوضح عبدالسلام في فعالية تأبينية للشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس السبت أن “الأمة الإسلامية عازمة على مواصلة درب الشهيدين”، وأشار إلى أنه “شرف كبير للشهيدين أن يكون قاتلهما كبير القتلة في هذا العالم”.

وأضاف عبدالسلام أن “جريمة اغتيال القائدين تحولت لإحياء مفهوم الأمة الواحدة لدى قطاع واسع من المسلمين”، وأكد أن “جريمة القتل الأمريكي للبطل سليماني ورفيقه المهندس كشفت عظمة ما قاما به في مواجهة الهجمة الأمريكية والتكفيرية”.

المصدر: المسيرة نت