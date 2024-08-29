رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام: نؤكد أن احتراق سفينة سونيون مثال على جدية اليمن في استهداف أي سفينة تنتهك قرار الحظر اليمني – موقع قناة المنار – لبنان
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August 29 2024 - 00:02
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رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام: نؤكد أن احتراق سفينة سونيون مثال على جدية اليمن في استهداف أي سفينة تنتهك قرار الحظر اليمني
منذ 6 mins
28 August، 2024
عاجل
محمد عبدالسلام
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