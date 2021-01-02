العدو الاسرائيلي جدد خرقه للسيادة اللبنانية بحرا

جدد العدو الاسرائيلي خرقه للسيادة اللبنانية في انتهاك فاضح لكل القرارات الدولية ذات الصلة لا سيما القرار رقم 1701.

وبالسياق، أشارت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها السبت الى انه “بتاريخي 1 و2 / 1 / 2021 ما بين الساعة 16.04 والساعة 4.30، تم تسجيل 3 خروق بحرية للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 185 مترا، حيث أقدم عناصر الزورق على إلقاء قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة”.

وتابع البيان “تتم متابعة موضوع الخروق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام