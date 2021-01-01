الصحة اللبنانية: تسجيل 2385 إصابة و11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 1 2021 - 18:50

الصحة اللبنانية: تسجيل 2385 إصابة و11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة

منذ 8 mins 1 January، 2021
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