اليمن:طيران العدوان السعودي الأمريكي يعاود شن غارتين على منطقة ريمة حميد بمديرية سنحان ليصل عدد الغارات 7 على المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 31 2020 - 05:42

اليمن:طيران العدوان السعودي الأمريكي يعاود شن غارتين على منطقة ريمة حميد بمديرية سنحان ليصل عدد الغارات 7 على المنطقة

منذ 3 ساعة 31 December، 2020
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