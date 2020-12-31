اليمن:طيران العدوان السعودي الأمريكي يعاود شن غارتين على منطقة ريمة حميد بمديرية سنحان ليصل عدد الغارات 7 على المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 31 2020 - 05:42
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السيد حسن نصر الله يتحدث في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس يوم الأحد 6:00 مساء
جمعية مؤسسة القرض الحسن: حصول خرق سيبراني محدود للشبكة الخارجية للمعلومات لم يطل الشبكة الأساسية المقفلة والآمنة
القرض الحسن: معظم الأسماء المنشورة ليس لها حسابات في المؤسسة وزُجّ بها لغايات وأهداف سياسية وأمنية مشبوهة
القرض الحسن: الأرقام المالية المدرجة كبيانات مالية للجمعية هي غير صحيحة ونُعلن عن أرقامنا وإنجازاتنا بشفافية عبر الإعلام
القرض الحسن: نطمئن جميع المتعاملين أن المؤسسة ماضية في عملها وأن كافة داتا المعلومات لديها سليمة ولا يمكن العبث بها
وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 2878 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة
وزير الصحة: يجب تحمل المسؤولية الفردية والوطنية والتقيد بشروط الوقاية ونحذر من الارتفاع الكبير بالإصابات بعد الأعياد
نقيب الأطباء شرف ابو شرف: ليس هناك اي امكانية لاستيعاب عدد الاصابات بكورونا وتجربة عيد الميلاد لم تكن جيدة
وزير المال وقع مشاريع مراسيم تتعلق بالترقيات في قوى الأمن الداخلي وتشمل الرتب كافة
المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال ينفي ما نسبته مواقع الكترونية لدياب بأن انفجار المرفأ نتج عن تفجير صاعق عن بعد
اللواء عباس ابراهيم من بكركي: الأمن مضبوط إلى حد بعيد والأمور لن تخرج عن السيطرة
اليمن: سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في انفجارات بمطار عدن لحظة وصول طائرة حكومة هادي الجديدة
وسائل إعلام سعودية: أعضاء الحكومة ومنهم رئيسها معين عبد الملك نقلوا إلى القصر الرئاسي في عدن بعد الانفجار
الرئيس الأسد يبرق لبوتين مهنئاً بالعام الجديد ويؤكد على تعزيز العلاقات في جميع المجالات وعلى رأسها مكافحة الإرهاب
سانا: استشهاد 25 مواطناً وجرح 13 آخرين في هجوم إرهابي على حافلة ركاب في منطقة كباجب على طريق دير الزور- تدمر
الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية تختتم مناورات الركن الشديد وتؤكد مواصلة رفع الجهوزية الدائمة واستمرار التنسيق
المدعي العام في طهران: التقارير كشفت تورط شركة بريطانية تدعى G4S في اغتيال الشهيد قاسم سليماني
المدعي العام في طهران: 45 عميلاً أميركياً ضالعون في جريمة اغتيال الشهيد سليماني ورفاقه وقد تم تشخيصهم بالاسم والهوية
ظريف: نحذر من التحركات المشبوهة والممارسات الأميركية الخبيثة وسنحمل واشنطن تداعيات أي مغامرة محتملة في المنطقة
وزارة الصحة التركية تعلن وصول الدفعة الأولى من اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد إلى البلاد
الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن يحذر من أن تطعيم أغلب الأمريكيين بلقاح كوفيد-19 قد يستغرق سنوات
قادة الإتحاد الأوروبي يوقعون رسمياً على اتفاق بريكست الذي يقضي بخروج بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة التركية تعلن وصول الدفعة الأولى من اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد إلى البلاد
معهد روبرت كوخ لمراقبة الصحة العامة في ألمانيا: للمرة الأولى تسجيل أكثر من ألف وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن يحذر من أن تطعيم أغلب الأمريكيين بلقاح كوفيد-19 قد يستغرق سنوات
السلطات الصحية بولاية كولورادو: اكتشاف إصابة أول حالة في الولايات المتحدة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا
الولايات المتحدة: وفاة الجمهوري لوك ليتلو المنتخب عن ولاية لويزيانا بفيروس كورونا ليكون أول عضو في الكونغرس يموت بالوباء
قادة الإتحاد الأوروبي يوقعون رسمياً على اتفاق بريكست الذي يقضي بخروج بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وفد من حزب الله زار عددا من الفاعليات والبلدات المسيحية في منطقة صيدا معايدا بميلاد السيد المسيح (ع)
حماس في ذكرى العدوان على غزة: المقاومة المسلحة ستظل رأس الحربة في حسم الصراع
الوكالة الفرنسية: أكثر من 80 مليون إصابة مؤكدة و1,76 مليون وفاة حول العالم بفيروس كورونا منذ ظهوره
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
اليمن:طيران العدوان السعودي الأمريكي يعاود شن غارتين على منطقة ريمة حميد بمديرية سنحان ليصل عدد الغارات 7 على المنطقة
منذ 3 ساعة
31 December، 2020
طيران العدوان السعودي الأمريكي
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