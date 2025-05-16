الجيش اللبناني: توقيف مواطنَين للاشتباه بارتكابهما جريمة قتل في الضنية

أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها الجمعة عن توقيف مواطنَين للاشتباه في ارتكابهما جريمة قتل في منطقة الضنية شمال لبنان.

وقال البيان “بعد عمليات رصد وتعقّب أجرتها مديرية المخابرات لكشف الملابسات المحيطة بخلافات شخصية، أدت إلى وقوع جرائم قتل وإطلاق نار على أشخاص في منطقة الضنية، وصولًا إلى مقتل المواطن (ز.ش.) في منطقة سير الضنية نتيجة تعرضه لإطلاق نار بتاريخ 2 /5 /2025، نفذت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات عملية دهم في المنطقة، وأوقفت المواطنَين (ه.ش.) و(م.ش.) للاشتباه في ارتكابهما جريمة قتل المواطن (ز.ش.)”، وتابع “بوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشرف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام