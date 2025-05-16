الجيش اللبناني: توقيف مواطنَين للاشتباه بارتكابهما جريمة قتل في الضنية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 16 2025 - 09:04

الجيش اللبناني: توقيف مواطنَين للاشتباه بارتكابهما جريمة قتل في الضنية

منذ 14 mins 16 May، 2025
الجيش اللبناني
لبنان

أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها الجمعة عن توقيف مواطنَين للاشتباه في ارتكابهما جريمة قتل في منطقة الضنية شمال لبنان.

وقال البيان “بعد عمليات رصد وتعقّب أجرتها مديرية المخابرات لكشف الملابسات المحيطة بخلافات شخصية، أدت إلى وقوع جرائم قتل وإطلاق نار على أشخاص في منطقة الضنية، وصولًا إلى مقتل المواطن (ز.ش.) في منطقة سير الضنية نتيجة تعرضه لإطلاق نار بتاريخ 2 /5 /2025، نفذت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات عملية دهم في المنطقة، وأوقفت المواطنَين (ه.ش.) و(م.ش.) للاشتباه في ارتكابهما جريمة قتل المواطن (ز.ش.)”، وتابع “بوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشرف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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