رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يدين مواصلة “إسرائيل” اعتداءاتها على لبنان وترويع الآمنين في منازلهم – موقع قناة المنار – لبنان
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April 27 2025 - 19:50

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يدين مواصلة “إسرائيل” اعتداءاتها على لبنان وترويع الآمنين في منازلهم

منذ 22 mins 27 April، 2025
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